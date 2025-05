Napoli-Sudakov lo Shakhtar frena | offerta non ancora sufficiente

Il Napoli resta interessato a Georgiy Sudakov, ma lo Shakhtar ha frenato la trattativa, dichiarando che l'offerta attuale non è sufficiente. Emergono nuove indiscrezioni su questa operazione che potrebbe rafforzare il centrocampo partenopeo con il promettente talento ucraino. Le negoziazioni sono quindi ancora in corso, con i club al lavoro per trovare un accordo.

Napoli-Sudakov, lo Shakhtar frena: offerta non ancora sufficiente Nuove indiscrezioni emergono sulla possibile operazione che potrebbe portare Georgiy Sudakov al Napoli. Il centrocampista ucraino, classe .

Matteo Moretto, giornalista di Relevo, scrive su X: "Aggiornamento Napoli-Sudakov. Non c'è ancora green light da parte dello Shakhtar Donetsk alla struttura dell'operazione proposta dal club azzurro.

Il Napoli avrebbe presentato un'offerta allo Shakhtar per Sudakov. A riferirlo è Matteo Moretto nel corso di una diretta su Youtube.

