Napoli | strana epidemia nei trasporti locali 200% in più di finti malati Scattano le verifiche

A Napoli, una strana epidemia ha colpito la linea Circum, con 14 operatori tra capotreno e macchinisti assenti per malattia il 11 maggio. Questa situazione ha sollevato dubbi, poiché il numero di assenze è di gran lunga superiore alla media, portando le autorità a avviare verifiche per chiarire l'accaduto.

