Napoli spari dopo una lite per motivi di viabilità | un ferito a Ponticelli

A Napoli, nel quartiere Ponticelli, un uomo è rimasto ferito a seguito di spari scatenati da una lite per motivi di viabilità. L'incidente ha sollevato preoccupazione e un vertice è stato convocato in Prefettura per affrontare la situazione. Le autorità indagano sull'episodio per chiarire la dinamica dei fatti e garantire la sicurezza nella zona.

