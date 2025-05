Napoli sit-in degli ormeggiatori con Rita De Crescenzo all' Autorità portuale | Siamo contro la camorra

A Napoli, questa mattina, gli ormeggiatori storici hanno dato vita a un sit-in davanti all'autorità portuale, sostenuti da Rita De Crescenzo. La manifestazione è un forte segnale contro la camorra, mirata a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di garantire sicurezza e legalità nel settore marittimo, affermando il diritto a lavorare senza temere intimidazioni e abusi.

A Napoli questa mattina, all'altezza dell'ingresso principale delle autorità portuale, gli ormeggiatori storici si sono resi protagonisti di un sit-in per manifestare sulla questione.

