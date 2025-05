Napoli scontro sugli ormeggi abusivi tra la De Crescenzo e Borrelli La Tiktoker | Distruggo io te

Scontro acceso a Napoli tra la tiktoker Rita De Crescenzo e il deputato Francesco Emilio Borrelli. In un video, la De Crescenzo lancia una minaccia all'onorevole: "Distruggo io te". Al centro della polemica, la protesta di ormeggiatori contro gli ormeggi abusivi, che ha avuto luogo di fronte all'ingresso della Capitaneria di Porto.

Scontro a distanza tra il deputato Francesco Emilio Borrelli Rita De Crescenzo. La tiktoker minaccia l'onorevole in un video: "Distruggo io te". Al centro delle schermaglie social la protesta inscenata questa mattina da alcuni ormeggiatori guidati dalla De Crescenzo davanti all'ingresso della Capitaneria di Porto di Napoli.

