Napoli pessime notizie per Antonio Conte | Stanislav Lobotka indisponibile fino a fine stagione

Pessime notizie per Antonio Conte e il Napoli: Stanislav Lobotka sarà indisponibile fino a fine stagione a causa di un infortunio. A pochi giorni dalla cruciale sfida contro il Parma, il tecnico dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini chiave, dopo che il centrocampista ha subito il riacutizzarsi di una distorsione alla caviglia destra.

A pochi giorni dalla decisiva partita contro il Parma, Antonio Conte sa che dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka, probabilmente, fino al termine della stagione. Il Corriere del Mezzogiorno riporta: "Lobotka contro il Genoa ha patito il riacutizzarsi della distorsione alla caviglia destra, ieri evidenziata anche dagli esami strumentali. Ha probabilmente finito il campionato,

