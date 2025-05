Napoli nessuna restrizione per i tifosi | tutti a Parma per sostenere la squadra di Conte i numeri

I tifosi del Napoli si preparano a invadere Parma per sostenere la squadra di Conte nella corsa allo Scudetto. Con nessuna restrizione, si prevede l'arrivo di almeno 3.500 tifosi nel settore ospiti del Tardini, ma molti altri raggiungeranno la città emiliana da diverse località del Nord, per vivere un'emozionante giornata di tifo.

Saranno almeno 3.500 i tifosi del Napoli nel settore ospiti del Tardini, ma molti altri raggiungeranno Parma da ogni parte del Nord, approfittando dell'assenza di restrizioni e della possibilità di acquistare i biglietti liberamente, purché residenti a Napoli.

