Napoli Juan Jesus | Ora servono calma e il sostegno del tifo Parma? Non sarà facile

...serve calma e unità. Juan Jesus sa bene che affrontare il Parma non sarà facile, e il sostegno del tifo è fondamentale per mantenere la corsa verso il tricolore. La squadra partenopea deve ritrovare la serenità per affrontare questa sfida cruciale, consapevole che ogni partita può fare la differenza.

Napoli, 14 maggio 2025 - Dall'euforia totale all'ombra lunga del pessimismo: in una settimana sul pianeta Napoli cambia tanto, ma non tutto, perché il primo posto è ancora intatto, ma con un margine sull' Inter che si è ridotto a 1 punto da difendere nei 180' di gioco che mancano. In momenti così serve l'apporto, sul campo o magari anche solo negli spogliatoi, dei senatori come Juan Jesus, che non a caso nel pomeriggio è intervenuto ai microfoni di Radio Crc. La carica di Juan Jesus. Il brasiliano ha innanzitutto fornito aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche. "Il recupero procede bene: sto facendo di tutto per rientrare il prima possibile, nonostante all'inizio si ipotizzava che la mia stagione fosse finita. Sto facendo terapie di mattina, pomeriggio e sera per non concludere così il mio campionato e rientrare in campo al più presto: voglio essere al meglio per aiutare la squadra in questo momento storico e complesso. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, Juan Jesus: "Ora servono calma e il sostegno del tifo. Parma? Non sarà facile"

Le notizie più recenti da fonti esterne

Napoli, Juan Jesus: "Ora servono calma e il sostegno del tifo. Parma? Non sarà facile"

Scrive msn.com: Ai microfoni di Radio Crc il brasiliano suona la carica dopo il mezzo passo falso contro il Genoa: "Peccato, ma si può sbagliare. Al Tardini sarà complicato: conosco Chivu, un maestro per me" ...

Juan Jesus: "Momento importante per il Napoli, voglio esserci anche io"

Come scrive msn.com: Juan Jesus sta lavorando per tornare e aiutare il Napoli in questo momento decisivo per la lotta scudetto. In un'intervista il difensore ha esplicitato tutta la determinazione per recuperare in vista ...

Juan Jesus, lo scudetto Napoli e la figura di Conte. Poi cita il motto Juve

Lo riporta tuttosport.com: Il difensore, in una lunga intervista, ha analizzato gli errori commessi nelle ultime partite. E sulla volata finale con ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli, uccisa a pugni e con un cacciavite: fermato il figlio

Un brutale attentato in provincia di Napoli dove una donna è stata picchiata e pugnalata con un cacciavite.