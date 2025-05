Napoli incendio in un reparto del Policlinico | pazienti evacuati vigili del fuoco in azione

Un vasto incendio ha interessato stamattina il reparto di mini chirurgia maxillo facciale del Policlinico Federico II di Napoli, costringendo all’evacuazione dei pazienti. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per domare le fiamme e garantire la sicurezza all'interno della struttura. Si attendono aggiornamenti sulle cause dell'incidente e sulle condizioni dei pazienti evacuati.

Vasto incendio in un reparto del Policlinico Federico II di Napoli. Le fiamme sono divampate stamattina nel reparto di mini chirurgia maxillo facciale del Policlinico napoletano. Sul posto le. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, incendio in un reparto del Policlinico: pazienti evacuati, vigili del fuoco in azione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli, incendio in un reparto del Policlinico: pazienti evacuati, vigili del fuoco in azione

Da msn.com: Vasto incendio in un reparto del Policlinico Federico II di Napoli. Le fiamme sono divampate stamattina nel reparto di mini chirurgia maxillo facciale ...

Incendio all’ospedale Policlinico Federico II di Napoli: evacuati alcuni pazienti

Riporta fanpage.it: Un incendio è divampato questa mattina all'edificio 14 del complesso ospedaliero della zona collinare: sul posto i vigili del fuoco ...

Incendio nel Policlinico di Napoli: fatti evacuare i pazienti di un reparto

Segnala napolitoday.it: Incendio nel Policlinico Nuovo di Napoli nella zona ospedaliera.Le fiamme sarebbero partite dal seminterrato dove è presente il reparto di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale.nell'edificio ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Aggressione al Policlinico di Milano: Figlio di paziente invalido civile attacca il direttore medico durante visita

Un grave episodio di violenza si è verificato presso il Policlinico di Milano, coinvolgendo il figlio di una paziente.