Napoli in centinaia per l’inchiesta sulla morte di Mario Paciolla | “È stato ucciso non si è suicidato”

Napoli si unisce in massa per richiamare l'attenzione sull'inchiesta sulla morte di Mario Paciolla, un cooperante italiano trovato senza vita in Colombia. Durante la proiezione del documentario "Il caso Mario Paciolla" al Foqus, i genitori del giovane sostengono: "è stato ucciso, non si è suicidato". La ricerca della verità continua tra i punti oscuri della vicenda.

La nuova inchiesta "Il caso Mario Paciolla" è stata proiettata al Foqus ai Quartieri Spagnoli a Napoli alla presenza dei genitori di Mario Paciolla. Un lavoro in cui si cerca di far luce sui punti ancora oscuri attorno alla morte del cooperante italiano morto in Colombia. 🔗Leggi su Fanpage.it

