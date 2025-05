Napoli e Inter in anticipo infrasettimanale all' ultima giornata? Pres Lega Serie A | Ad oggi tutto inalterato

Napoli e Inter si sfideranno in un attesissimo anticipo infrasettimanale all'ultima giornata di campionato di Serie A. Ad oggi, il programma rimane invariato, con le partite previste per sabato 24 o domenica 25. Una decisione finale sarà presa dopo il prossimo turno, in un consiglio che potrebbe confermare o modificare il calendario.

"Contemporaneità ultima giornata? Al momento abbiamo fatto un consiglio che ha deciso di non cambiare niente. A oggi le partite dell'ultima giornata saranno o sabato 24 o domenica 25. Vediamo come va il prossimo turno, nel caso ci sarà un nuovo consiglio che potrebbe confermare la decisione o. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Napoli e Inter in anticipo infrasettimanale all'ultima giornata? Pres. Lega Serie A: "Ad oggi tutto inalterato"

Napoli e Inter in anticipo infrasettimanale all'ultima giornata? Pres. Lega Serie A: "Ad oggi tutto inalterato"

