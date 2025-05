"Napoli due volte al dì" è il nuovo libro di Amedeo Colella, in cui l'autore esplora la ricca cultura partenopea con un mix unico di ironia e profondità. Disponibile dal 13 maggio nelle librerie e online, quest'opera edita da Mondadori promette di catturare l'essenza di Napoli, offrendo uno sguardo originale e coinvolgente sulla sua vita quotidiana.

Nel libro lo scrittore esplora diversi aspetti della cultura napoletana con combinazione irresistibile di ironia e profondità. NAPOLI – Dal 13 maggio, é disponibile nelle librere e sulle piattaforme online “ Napoli due volte al dì”, il nuovo libro di Amedeo Colella, edito da Mondadori. Un’opera dove lo scrittore esplora diversi aspetti della cultura napoletana con combinazione irresistibile di ironia e profondità. Napoli, una città che vive di contrasti e racconti, si erge come un faro di eccezionalità nel panorama globale. Luciano De Crescenzo aveva colto nel segno quando affermava che il mondo ha bisogno di un po’ di Napoli. Questa affermazione risuona forte non solo per la bellezza dei suoi luoghi, ma soprattutto per l’unicità della sua gente e delle sue tradizioni. Qui, il concetto di normalità è stravolto; ogni angolo racconta una storia, ogni piatto offre un’emozione. 🔗Leggi su Lopinionista.it