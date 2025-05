Napoli decretata zona rossa | ecco perché

Napoli, con il quartiere Ponticelli, è stata decretata "zona rossa" a seguito di un'ordinanza firmata in Prefettura. Questa decisione, legata a problematiche di faide di camorra e microcriminalità, si inscrive nel contesto del recente decreto sicurezza del Governo Meloni, mirato a garantire ordine e sicurezza pubblica in aree particolarmente fragili.

Con un’ordinanza firmata in Prefettura, Ponticelli — quartiere della periferia orientale di Napoli spesso al centro di cronache legate a faide di camorra e microcriminalità — è stato ufficialmente trasformato in “zona rossa” secondo le previsioni del recente decreto sicurezza del Governo Meloni. La decisione, presa al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato il 9 maggio dal prefetto Michele di Bari, coinvolge esclusivamente alcune aree a più alto rischio: il corso Ponticelli, via don Agostino Cozzolino e viale Margherita, cuore del centro storico della VI Municipalità. L’ordinanza vieta lo stazionamento in queste vie a chi dimostri “atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti”, o sia già stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per reati legati a stupefacenti, violenze, furti, invasioni di edifici o possesso e porto di armi o oggetti atti a offendere. 🔗Leggi su Thesocialpost.it