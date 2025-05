Napoli che omaggio del Comune di Cardito a Buongiorno | le parole del difensore

Nella giornata di oggi, il Comune di Cardito ha reso omaggio al difensore Alessandro Buongiorno, protagonista di un match emozionante. Infatti, il Napoli di Antonio Conte ha pareggiato 2-2 contro il Genoa di Patrick Vieira allo Stadio Diego Armando Maradona, regalando ai tifosi una partita ricca di emozioni e colpi di scena.

Quella di oggi, di fatto, è stata una bellissima giornata per Alessandro Buongiorno. Il Napoli di Antonio Conte ha pareggiato domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa. Gli azzurri, infatti, hanno pareggiato 2-2 contro il Genoa di Patrick Vieira. Tra le fila partenopee, ovviamente, c’è moltissima amarezza per questo pareggio, anche perché per la prima volta hanno subito due gol di testa. In tanti, di fatto, hanno pensato alla mancanza di Alessandro Buongiorno, out per infortunio. Nel frattempo, però, per il difensore centrale bisogna registrare un’ottima notizia. Buongiorno cittadino onorario del comune di Cardito: “Sono davvero emozionato ed onorato”. Il comune di Cardito, infatti, ha consigliato le chiavi della città proprio al difensore centrale del Napoli. Il motivo di questa scelta deriva dalle ore di Alessandro Buongiorno proprio del comune della periferia nord del capoluogo campano. 🔗Leggi su Spazionapoli.it