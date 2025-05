Napoli c’è il permesso a costruire del Comune al parcheggio di via Bonito su cui indaga la Procura

A Napoli, il permesso a costruire per il parcheggio di via Bonito ha suscitato l'interesse della procura, che ha avviato un'indagine. Il progetto, destinato a un parcheggio a raso nel quartiere San Martino, coinvolge un'area privata e solleva interrogativi sul processo autorizzativo e sulle tempistiche del suo rilascio.

Tempo di lettura: 2 minuti Parcheggio di via Bonito, la procura di Napoli indaga ma ora c’è il permesso a costruire. Una coincidenza temporale concerne il progetto, relativo ad un parcheggio a raso, da realizzare al Vomero in zona San Martino. Su suolo privato di via Bonito 27, i posti auto previsti sono 64, ed 8 gli stalli per motocicli. Al riguardo, il 7 maggio scorso una nota della Rete Sociale NoBox – Diritto alla città ha diffuso la notizia di un fascicolo aperto in procura, a carico di ignoti. Falso in atto pubblico e abuso edilizio sono i reati ipotizzati dal sostituto Simone De Roxas. L’indagine è un atto dovuto, a seguito di un esposto della stessa Rete e di alcuni residenti, assistiti dal penalista Domenico Ciruzzi. Ma attenzione alle date: il 6 maggio, 24 ore prima, risulta rilasciato il permesso a costruire. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, c’è il permesso a costruire del Comune al parcheggio di via Bonito su cui indaga la Procura

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Permesso di costruire rimborsabile se non usato o usato in parte

Riporta studiocataldi.it: Ne consegue che, qualora il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire, sorge in capo all'Amministrazione ex art. 2033 c.c. l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo ...

Permesso di Costruire - Pagina 2 di 4

Secondo edilizia.com: Richiedere il Permesso di Costruire è necessario in tutti i casi si intenda realizzare una nuova costruzione, ma non solo. Vediamo tutti i lavori per i quali risulta obbligatorio richiedere il ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli, voragine in parcheggio Ospedale del Mare : Le immagini

Una voragine larga circa 50 metri, nella quale sono finite auto parcheggiate, si è aperta a seguito di un'esplosione avvenuta nel parcheggio dell' Ospedale del Mare di Ponticelli, a Napoli.