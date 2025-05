Napoli accordo con Sudakov La prima offerta di Manna la risposta dello Shakhtar Donetsk

Il Napoli punta forte su Georgiy Sudakov, centrocampista ucraino classe 2002, per rinforzare il proprio centrocampo nella prossima stagione. Dopo la prima offerta di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo azzurro, si attende la risposta dello Shakhtar Donetsk, che potrebbe segnare un passo decisivo per il futuro del talentuoso giovane.

Georgiy Sudakov, centrocampista ucraino classe 2002, è il grande obiettivo del Napoli per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione.. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Cosa riportano altre fonti

Napoli, accordo con Sudakov. La prima offerta di Manna, la risposta dello Shakhtar Donetsk

Secondo calciomercato.com: Georgiy Sudakov, centrocampista ucraino classe 2002, è il grande obiettivo del Napoli per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Il ds Giovanni.

MERCATO - Napoli, Sudakov è interessato a trasferirsi in azzurro, le ultime

Come scrive napolimagazine.com: Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ci sarebbero stati contatti tra Napoli e Shakhtar Donetsk per Georgiy Sudakov. Gli ucraini avrebbero rifiutato una prima offerta del Napoli: 35 milioni non ...

Calciomercato: Napoli all-in su Sudakov! Lo Shakhtar rilancia, trattativa in bilico

Secondo news-sports.it: Calciomercato: Napoli all-in su Sudakov! Lo Shakhtar rilancia, trattativa in bilico. – Il Napoli insiste per Georgiy Sudakov.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli, uccisa a pugni e con un cacciavite: fermato il figlio

Un brutale attentato in provincia di Napoli dove una donna è stata picchiata e pugnalata con un cacciavite.