Nando Pagnoncelli alla presidenza della Luiss School of Government

Il consiglio d’amministrazione della Luiss, presieduto da Giorgio Fossa, ha nominato Nando Pagnoncelli nuovo presidente della Luiss School of Government. La scuola post-laurea si dedica alla formazione avanzata sui processi politici e sul decision-making nei settori pubblici e privati, promuovendo l’innovazione e la competenza nel panorama politico contemporaneo.

Il consiglio d’amministrazione della Luiss, sotto la guida del presidente Giorgio Fossa, nomina Nando Pagnoncelli nuovo presidente della Luiss School of Government, la Scuola post-laurea dell’ateneo specializzata nella formazione avanzata sui processi politici e sul decision-making nei settori pubblico e privato. Questa nomina rappresenta un momento significativo per l’università, che intende rafforzare il proprio impegno nell’offrire un’educazione di eccellenza e nel preparare una nuova generazione di leader capaci di affrontare i profondi cambiamenti della società e delle istituzioni. Pagnoncelli, figura di primo piano nel panorama italiano degli studi sull’opinione pubblica, è attualmente presidente di Ipsos Italia, istituto leader a livello globale nel settore delle ricerche di mercato, presente in 90 Paesi. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Cosa riportano altre fonti

Università, Nando Pagnoncelli è il nuovo Presidente della Luiss School of Government

Secondo adnkronos.com: Il Consiglio di Amministrazione della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, presieduto da Giorgio Fossa, ha nominato oggi Nando Pagnoncelli Presidente della Luiss School of Government, ...

Pagnoncelli nuovo presidente della Luiss School of Government

Segnala msn.com: Il Cda della Luiss, presieduto da Giorgio Fossa, ha nominato Nando Pagnoncelli presidente della Luiss School of Government, la Scuola post-laurea dell'ateneo che offre una formazione d'eccellenza in m ...

Nando Pagnoncelli nominato presidente della Luiss School of Government

Come scrive msn.com: Nando Pagnoncelli, esperto in opinione pubblica, guida la Luiss School of Government per formare futuri leader.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Università: Luiss-Engineering - nuova cattedra in 'Ai climate change'

La Chair in 'AI & Climate Change' consolida ulteriormente la partnership tra Luiss ed Engineering su tematiche relative all’innovazione e conferma l’attenzione dell’Ateneo sui temi relativi al digitale e al cambiamento climatico.