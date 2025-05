nahaze il nuovo singolo della cantautrice è tanto da fare

Nahaze, la talentuosa cantautrice italo-inglese, è pronta a conquistare nuovamente il pubblico con il suo nuovo singolo "Tanto da fare". In arrivo venerdì 16 maggio, il brano dalle sonorità urban è prodotto da GRND e distribuito da Sugar Music, e promette di seguire il successo di "Oro Oro Oro", che ha raggiunto quasi 2 milioni di stream su Spotify.

Nahaze, giovane cantautrice italo-inglese, torna con il singolo Tanto da fare, a tinte urban. Nahaze pubblica venerdì 16 maggio il suo nuovo singolo Tanto da fare, prodotto da GRND e firmato Sugar Music. Dopo il successo di Oro Oro Oro che ha raggiunto quasi 2 milioni di stream su Spotify ed il recente featuring con BigMama nel brano Più ne voglio di Estremo, la giovane cantautrice italo-inglese torna su tutte le piattaforme digitali con una release che attesta una forte crescita personale oltre che artistica. Con Tanto da fare Nahaze dà voce, in chiave urban, alla rilevanza di impegno e determinazione, indispensabili per il raggiungimento dei propri obiettivi e lo fa con un'attitudine chill, incalzata dalle impalpabili sonorità della sua voce ( Ora sì Ora sono come mi vorrei E vivo più tranquilla Back off Ci penso another day non voglio gente che mi assilla).