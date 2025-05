Myrta Merlino come la Clerici? La conduttrice sarebbe in lizza per un cooking show

Myrta Merlino, attuale conduttrice di Pomeriggio 5 su Mediaset, potrebbe presto cimentarsi in un cooking show, seguendo le orme di Antonella Clerici. Dopo aver preso il testimone da Barbara D’Urso nel 2023, la Merlino si prepara a esplorare nuove sfide nel mondo della cucina, portando il suo inconfondibile stile nel panorama televisivo.

Myrta Merlino è al timone di Pomeriggio 5 dal 2023, quando è sbarcata a Mediaset, lasciando il suo programma quotidiano in onda su La7. La conduttrice televisiva ha raccolto il testimone da Barbara D’Urso, storica e amata presentatrice del format televisivo. La giornalista, però, sarebbe pronta a cedere nuovamente il timone dello show tv e, dopo mesi d’indiscrezioni, i rumors più recenti la vorrebbero in lizza per una nuova tipologia di programma. Myrta Merlino, infatti, potrebbe condurre un cooking show su Rete Quattro, seguendo le orme di Antonella Clerici. Myrta Merlino, il possibile futuro lavorativo. La presenza di Myrta Merlino nel palinsesto della prossima stagione di Canale 5 potrebbe essere in bilico. La conduzione di Pomeriggio 5 da parte della giornalista, infatti, dovrebbe concludersi a giugno 2025, come rivelato da diverse indiscrezioni. 🔗Leggi su Dilei.it