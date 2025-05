My Hero Academia la nuova serie introduce un personaggio ispirato a Batman

My Hero Academia: Vigilantes presenta Knuckleduster, un nuovo personaggio ispirato a Batman. Questa serie offre un'interessante reinterpretazione degli eroi di Marvel e DC, introducendo un vigilante brutale e disilluso che incarna il lato oscuro della lotta contro il crimine. Con la sua presenza, il mondo di My Hero Academia si arricchisce di nuovi e intriganti spunti narrativi.

La serie di My Hero Academia ama presentare interpretazioni alternative degli eroi Marvel e DC, ma non aveva mai offerto una vera e propria interpretazione alternativa di Batman. fino ad ora. La serie My Hero Academia: Vigilantes introduce Knuckleduster, un vigilante brutale e disilluso che riecheggia l'anima più cupa di Batman, quella immaginata da Frank Miller. Senza poteri e senza pietà, Knuckleduster rappresenta il lato grezzo della giustizia, offrendo alla saga uno spaccato più realistico e crudo. My Hero Academia: Vigilantes e il lato oscuro dell'eroismo con il suo Batman Nella galassia esplosiva di My Hero Academia, tra eroi sorridenti e villain titanici, si apre finalmente uno spiraglio più torbido, umano e pericolosamente reale. È grazie allo spin-off Vigilantes che arriva Knuckleduster, una sorta di Batman giapponese, con le nocche sempre .

