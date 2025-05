Muslimovic elogia l’Inter | Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo E su Inzaghi…

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League. Felice della prestazione dei nerazzurri e del lavoro di Simone Inzaghi, Muslimovic ha condiviso le sue impressioni ai microfoni di TMW Radio, sottolineando il successo del club. Ecco le sue dichiarazioni.

Muslimovic, l’ex attaccante bosniaco ha parlato così dei nerazzurri e del loro finale di stagione: le sue dichiarazioni. Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco con un lungo trascorso in Italia, ha parlato della stagione dell’ Inter di Simone Inzaghi ai microfoni di TMW Radio. LE PAROLE DI MUSLIMOVIC – «Simone Inzaghi è mio amico, ha fatto grandi cose in questi anni, so come ragiona ed è stato uno degli allenatori migliori in Italia, se non il migliore, negli ultimi tre anni. Gli auguro tutto il meglio a lui. Auguro lo stesso anche a Dario Baccin, uno di quelli che ci tiene tantissimo alla squadra e che la costruisce, siamo in contatto e so come funziona bene questa società. Sono contentissimo che sia in finale di Champions, combattendo su tre fronti non è facile andare avanti ovunque. Speriamo vada bene la finale contro il Paris Saint-Germain ». 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

