Musk lascia il Doge e i risparmi promessi 2mila miliardi sono un miraggio | Documentati solo 32 miliardi di tagli

Aveva giurato di poter ridurre le spese federali dell’incredibile cifra di 2mila miliardi di dollari, quasi un terzo del budget annuale. Ora che Elon Musk è pronto a lasciare l’incarico al Dipartimento per l’efficienza governativa, che risultati può vantare? Secondo il sito del Doge i costi sono stati tagliati di 170 miliardi in meno di sei mesi, ma un’analisi del Financial Times arriva alla conclusione che solo 31,8 miliardi di risparmi sono adeguatamente documentati. E non c’è alcuna certezza che siano permanenti. In molti casi, ricostruisce il quotidiano finanziario, il Dipartimento si attribuisce benefici legati a contratti che in realtà sono scaduti o addirittura non erano più in vigore al momento in cui Donald Trump è entrato in carica. Dopo le roboanti dichiarazioni dei primi tempi, peraltro, lo stesso Musk sembra aver optato per un gioco al ribasso, consapevole che i target di risparmi fissati sono molto lontani mentre l’opposizione politica al Doge – anche sul fronte repubblicano – è in continuo aumento. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it