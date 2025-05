Musica l’estate di Petit ha una nuova colonna sonora | s’intitola Vivere da morire il nuovo singolo

L'estate di Petit si arricchisce di una nuova colonna sonora: "Vivere da morire", il suo ultimo singolo in arrivo il 16 maggio. Dopo "Mezzanotte", realizzata insieme al produttore Dardust, Petit continua a incantare il pubblico con melodie emozionanti, pronte a diventare il tormentone della stagione. Un brano che promette di lasciare il segno!

Dopo aver aperto il 2025 con “Mezzanotte”, traccia nata dalla collaborazione con il produttore multiplatino Dardust, Petit firma il suo singolo dell’estate: “Vivere da morire” (21co Label per Warner Music Italy), in uscita venerdì 16 maggio su tutte le piattaforme digitali. “Vivere da morire” è una traccia intensa e viscerale, una ballad nata in collaborazione con il giovanissimo trio di producer Room9. Nel nuovo brano, Petit racconta l’amore che resta anche quando tutto sembra finito, che continua a vivere nel ricordo, nei gesti quotidiani e nei dettagli che lasciano il segno. Il brano, spoilerato nei giorni scorsi sui profili social dell’artista, non è solo una canzone d’amore, ma un viaggio nelle assenze, in tutto ciò che rimane quando qualcuno se ne va. Con la sua voce inconfondibile e la capacità di fondere una scrittura intima a sonorità contemporanee, Petit firma un altro tassello importante del suo percorso artistico, sempre più riconoscibile nella nuova scena musicale italiana. 🔗Leggi su Ildenaro.it

