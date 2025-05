Musica in Umbria un' altra colonna del rap | Mondo Marcio

La scena musicale umbra si prepara a vibrante estate rap, con nomi storici come Fabri Fibra e Guè che accendono i festival all'aperto. Tra questi, Mondo Marcio si esibirà all'Antifestival di Cannaiola di Trevi, portando il suo inconfondibile stile. Non mancare a questo appuntamento imperdibile per gli amanti del rap!

Dopo Fabri Fibra e Guè, già annunciati per questa estate nei festival all'aperto, al Riverock il primo, l'altro a L'Umbria che Spacca, un altro nome storico del rap sui palchi estivi della regione. All'Antifestival, a Cannaiola di Trevi, è il momento di Mondo Marcio. L'appuntamento è per il. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Musica, in Umbria un'altra colonna del rap: Mondo Marcio

