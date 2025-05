musica e astronomia per il giro e la pietra torna a tingersi di rosa

Musica e astronomia si fondono nel suggestivo scenario della Pietra di Bismantova, che si tinge di rosa per l'undicesima tappa del Giro d’Italia. Rievocando Dante, invitati a "volare" verso le stelle, ci immergiamo in un viaggio che celebra bellezza, cultura e sport, tra le sfide del ciclismo e l'incanto del paesaggio.

"E quindi uscimmo a riveder le stelle" ma Dante avverte: "Montasi su in Bismantova in cacume con esso i piè; ma qui convien ch’om voli" (IV canto Purgatorio). E’ un periodo in cui la Pietra di Bismantova, attorno alla quale si svilupperà il percorso dell’undicesima tappa del Giro d’Italia Viareggio - Catelnovo Monti del prossimo 21 maggio, esattamente tra una settimana, non finisce mai di stupire chi alza lo sguardo verso il grande monumento naturale dell’Appennino reggiano. Questa sera, mercoledì 14 maggio, la Pietra torna per la seconda volta (la prima è stata a 100 giorni dalla partenza del Giro) a colorarsi di rosa, con una serata invitante, dedicata all’alternanza di buio e luce, al cielo stellato osservato da un luogo straordinario, alla letteratura ai piedi della montagna sacra del Purgatorio in cui è citata nel IV Canto da Dante Alighieri. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it