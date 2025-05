Musica Bianca-Prada | l’inno alla giovinezza di LUK3 pronto a conquistare l’estate

Luk3 è pronto a far scintillare l'estate con "Bianca-Prada", il suo inno alla giovinezza. Dopo il successo ottenuto in Amici 24, il giovane cantautore campano porta avanti la sua carriera con questo brano fresco e coinvolgente, già in rotazione radiofonica e disponibile in digitale. Non perdere l'occasione di scoprire il suo talento!

Dopo essersi fatto conoscere e amare dal pubblico durante Amici 24, il giovanissimo cantautore campano LUK3 è uscito con “ Bianca-Prada ” (DMBTRIGGGER, distribuzione ADAWARNER). Il brano entra in rotazione radiofonica ed è disponibile in digitale ( https:ada.lnk.tobianca-prada ). Scritto da Luca Pasquariello (LUK3) e Roberto Tornabene, composto da Massimo Barberis, Luca Indino, Luca Pasquariello, Roberto Tornabene e prodotto da Macs e Isohel, “Bianca-Prada” è un racconto sincero e istintivo dell’età che sta vivendo, tra leggerezza, sogni e intensità. Con il suo sound vivace e coinvolgente in poche settimane è diventato virale su TikTok con oltre 7.600 contenuti generati dagli utenti e si prepara a diventare la colonna sonora dell’estate! Il brano trasmette l’energia travolgente della giovinezza, trasformandosi in un inno alla vitalità, ma allo stesso tempo rivela maturità e consapevolezza, amplificando la sensazione di vivere un’età fatta di emozioni contrastanti. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Ne parlano su altre fonti

Musica - Mezzo di conoscenza

Secondo skuola.net: La musica funge da mezzo per comprendere culture e civiltà diverse, rivelando mentalità e costumi attraverso differenze e somiglianze musicali. Gli inni nazionali riflettono l'autorità e l ...

La musica, un elisir di giovinezza per il cervello

Segnala quotidianosanita.it: Uno studio condotto dall’Università di Exeter, nel Regno Unito, ha fatto emergere come la fruizione della musica durante la vita favorisca una buona salute cerebrale nell’età avanzata.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Biden, ultime ore verso la Casa Bianca

Biden supera Trump anche in Pennsylvania e arriva a 270 grandi elettori. Sempre pi? vicina la Casa Bianca.