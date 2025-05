Musica | al Castello di Vogogna il concerto di Ashti Abdo

Domenica 18 maggio, dalle 15, il Castello di Vogogna si prepara ad accogliere il talento del cantante curdo Ashti Abdo. Un pomeriggio ricco di musica e storie dal Kurdistan, grazie all'organizzazione dell'associazione PassAmontagne e del gruppo di canto popolare Arsunàcanta. Un evento imperdibile per immergersi nella cultura e nelle tradizioni curde!

Domenica 18 maggio, dalle 15, il Castello di Vogogna ospita il cantante e musicista curco Ashti Abdo, per un pomeriggio di musica e racconti dal Kurdistan. L'evento è organizzato dall'associazione PassAmontagne e il gruppo di canto popolare Arsunàcanta, con la collaborazione dell'associazione. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Musica: al Castello di Vogogna il concerto di Ashti Abdo

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Concerti al Castello 2025: musica e storia nei manieri del Friuli

nordest24.it scrive: FRIULI-VENEZIA GIULIA – Con l’arrivo della primavera torna una delle rassegne musicali più attese del panorama culturale regionale: i “Concerti al Castello”, 19 appuntamenti che da sabato 10 maggio a ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Francesco Gabbani : La mia Einstein non allineata alla banalit? di certa musica di oggi

Francesco Gabbani ha spiegato di non aver scritto durante il primo lockdown, periodo rivelatosi per? fertile e dal quale ora raccoglie una serie di input.