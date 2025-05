Musica | al Castello di Vogogna il concerto di Ashti Abdo

Domenica 18 maggio, il Castello di Vogogna si anima con la musica e i racconti di Ashti Abdo, talentuoso cantante curco. A partire dalle 15, il pomeriggio promette un viaggio emozionante nel Kurdistan, grazie all'organizzazione dell'associazione PassAmontagne e del gruppo di canto popolare Arsunàcanta, in collaborazione con altre associazioni locali. Un evento da non perdere!

