Musetti-Zverev sarà sulla RAI oggi? Orario partite precedenti canale esatto

Oggi, mercoledì 14 maggio, Lorenzo Musetti sfiderà il tedesco Alexander Zverev nei quarti di finale del tabellone di singolare maschile agli Internazionali d'Italia 2025. Segui la diretta su Rai, scoprendo l'orario delle partite precedenti e il canale esatto per non perderti questo emozionante incontro!

I quarti di finale del tabellone di singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis inizieranno nella giornata di mercoledì 14 maggio: sarà protagonista la parte bassa del tabellone e tornerà di nuovo in campo Lorenzo Musetti, che sarà opposto al tedesco Alexander Zverev. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ZVEREV DALLE 20.30 (MA SECONDO MATCH DALLE 19.00) Il match sarà il quarto ed ultimo del programma di giornata sul Campo Centrale, dove si giocherà a partire dalle ore 13.00: in ogni caso il match prenderà il via non prima delle ore 20.30. In precedenza si giocheranno Gauff-Andreeva (dalle 13.00), Draper-Alcaraz (non prima delle 15.00) e Sabalenka-Zheng (non prima delle 19.00). Il match tra Lorenzo Musetti ed Alexander Zverev, del torneo ATP Masters 1000 di Roma, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida. 🔗Leggi su Oasport.it