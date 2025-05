Musetti-Zverev | orario precedenti e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti sfida oggi, mercoledì 14 maggio, il tedesco Alexander Zverev nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2025. Un match cruciale per il tennista azzurro, che punta alla semifinale dopo un percorso impeccabile sulla terra rossa del Foro Italico. Ecco tutto ciò che c'è da sapere su orari e come seguire l'incontro in TV.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti a caccia della semifinale agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro sfida oggi, mercoledì 14 maggio, il tedesco Alexander Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Match duro per il toscano, fin qui impeccabile sulla terra rossa del Foro Italico e in uno splendido momento di forma dopo . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Su questo argomento da altre fonti

Musetti-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv

Secondo reggiotv.it: (Adnkronos) - Lorenzo Musetti a caccia della semifinale agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro sfida oggi, mercoledì 14 maggio, il tedesco Alexander Zverev nei quarti di finale del Mas ...

Musetti-Zverev, dove vedere il quarto dell'Atp di Roma in tv, in campo anche Alcaraz-Draper

Lo riporta msn.com: Per la prima volta dopo 41 anni ci sono due italiani nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Oggi il carrarese affronta il n. 2 del mondo Zverev. In campo ...

Musetti-Zverev all'Atp Roma, dove vedere in tv e streaming

Si legge su sport.sky.it: Musetti a caccia della sua prima semifinale in carriera agli Internazionali d'Italia: il carrarino sfiderà in sessione serale (non prima delle 20.30) sul Centrale di Roma il campione in carica e ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Parigi 2024 - oggi Musetti ai quarti contro Zverev: orario e come vederlo in tv

Il match si svolgerà intorno alle 13 E' possibile seguire le Olimpiadi di Parigi 2024 in chiaro in diretta tv sui canali Rai e in streaming su Rai Play.