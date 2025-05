Musetti-Zverev | orario precedenti e dove vederla in tv

Mercoledì 14 maggio, Lorenzo Musetti affronta il tedesco Alexander Zverev nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2025. La sfida si preannuncia intensa, con il tennista azzurro che cerca di conquistare un posto nella semifinale del prestigioso Masters 1000 di Roma. Scopri come e dove seguire il match in diretta televisiva.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti a caccia della semifinale agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro sfida oggi, mercoledì 14 maggio, il tedesco Alexander Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Match duro per il toscano, fin qui impeccabile sulla terra rossa del Foro Italico e in uno splendido momento di forma dopo . L'articolo Musetti-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. 🔗Leggi su .com

Approfondimenti da altre fonti

Musetti-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv

Secondo reggiotv.it: (Adnkronos) - Lorenzo Musetti a caccia della semifinale agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro sfida oggi, mercoledì 14 maggio, il tedesco Alexander Zverev nei quarti di finale del Mas ...

Musetti-Zverev, quando si gioca: orario e dove vedere in tv gli Internazionali di Roma di Tennis

Si legge su tuttosport.com: Il 23enne carrarino sfida il campione in carica nei quarti. Chi vince affronta in semifinale uno tra Draper e Alcaraz ...

Musetti-Zverev, dove vedere il quarto dell'Atp di Roma in tv, in campo anche Alcaraz-Draper

Da msn.com: Per la prima volta dopo 41 anni ci sono due italiani nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Oggi il carrarese affronta il n. 2 del mondo Zverev. In campo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Parigi 2024 - oggi Musetti ai quarti contro Zverev: orario e come vederlo in tv

Il match si svolgerà intorno alle 13 E' possibile seguire le Olimpiadi di Parigi 2024 in chiaro in diretta tv sui canali Rai e in streaming su Rai Play.