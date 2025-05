Musetti sfavillante batte Zverev ed è in semifinale a Roma | venerdì la rivincita con Alcaraz

Lorenzo Musetti è in semifinale agli Internazionali d'Italia. Il numero 9 ATP ha battuto 7-6 6-4 Alexander Zverev, campione in carica e numero 3 al mondo. Musetti venerdì giocherà con Carlos Alcaraz. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Musetti sfavillante, batte Zverev ed è in semifinale a Roma: venerdì la rivincita con Alcaraz

