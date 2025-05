Musetti pagelle del match con Zverev | il rovescio a una mano 10 le lamentele di Zverev 4 la canotta di Lorenzo 5 i tifosi maleducati 2

Nel match contro Zverev, Lorenzo Musetti ha mostrato il suo talento con un rovescio istrionico, meritandosi un 10. Le lamentele dell'avversario, giudicate 4, e la canotta di Lorenzo, che si guadagna un 5, aggiungono colore alla partita. Tuttavia, i tifosi maleducati si meritano un 2. Musetti si conferma un pilastro del tennis italiano, sempre più in vetta al circuito.

Non solo Sinner. Il tennis italiano può contare anche su Lorenzo Musetti, ormai sempre più stabilmente fra i più grandi del circuito. Il numero 9 del ranking Atp, dopo la finale. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Musetti, pagelle del match con Zverev: il rovescio a una mano (10), le lamentele di Zverev (4), la canotta di Lorenzo (5), i tifosi maleducati (2)

