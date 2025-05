Musetti oggi contro Zverev a Roma | dove vederla precedenti e pronostico

Oggi, mercoledì 14 maggio, Lorenzo Musetti affronta Alexander Zverev agli Internazionali di Roma 2025, dopo un incredibile successo contro Daniil Medvedev. La partita promette grande spettacolo, con Musetti in cerca della sua prima semifinale agli ATP Masters 1000. Scopri dove seguire l'incontro, i precedenti tra i due e le previsioni sul match.

Lorenzo Musetti torna in campo oggi, mercoledì 14 maggio, contro Alexander Zverev agli Internazionali di Roma 2025. Dopo aver centrato il primo quarto in carriera all’Atp Masters 1000 sulla terra rossa del Foro Italico battendo il russo Daniil Medvedev, Musetti va a caccia della prima semifinale contro il campione in carica del torneo e numero 2 del ranking Atp. Il 23ebbe di Carrara è da poco entrato nella top ten, al numero 9 della classifica, e sta vivendo un momento magico. La partita si gioca sul Campo Centrale non prima delle ore 20.30 ( leggi qui il programma di oggi ). Sarà possibile vedere la partita in diretta tv anche in chiaro, trasmessa dalla Rai. Musetti-Zverev, i precedenti. Tre i precedenti tra i due giocatori: conduce il 23enne di Carrara per due vittorie a una, match disputati ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 (quarti di finale) e al torneo Atp 500 di Vienna (in condizioni indoor, ancora nei quarti). 🔗Leggi su Lapresse.it