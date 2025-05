Musetti in semifinale contro Alcaraz Battuto Zverev in due set nei quarti

Lorenzo Musetti conquista la semifinale agli Internazionali d'Italia, imponendosi su Alexander Zverev con un convincente 7-6(2), 6-4. Il tennista toscano sfiderà ora il fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz, in un attesissimo confronto che promette emozioni forti e tennis di alto livello. La sua performance nei quarti segna un importante traguardo nella sua carriera.

Lorenzo Musetti vola in semifinale agli Internazionali d'Italia. Il tennista toscano doma in due set il numero 2 del mondo Alexander Zverev: 7-6(2), 6-4 il punteggio in favore della testa di serie numero 8

