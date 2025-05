Musetti batte Zverev | ora la semifinale contro Alcaraz

Lorenzo Musetti conquista la semifinale agli Internazionali BNL d'Italia, superando il campione in carica Alexander Zverev. Con un emozionante punteggio di 7-6, 6-4, il giovane tennista italiano ha incantato il pubblico del Campo Centrale, preparando ora la sfida contro il fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz. Una serata da ricordare per Musetti e i suoi tifosi!

Lorenzo Musetti è in semifinale agli Internazionali BNL d'Italia. Il tennista italano ha eliminato il campione in carica di Roma, Zverev facendo esplodere di gioia il pubblico del Campo Centrale. Musetti ha battuto Zverev in due set chiusi col punteggio di 7-6, 6-4 al termine di una partita.

