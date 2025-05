Musetti batte Zverev e vola in semifinale

Lorenzo Musetti conquista una storica semifinale agli Internazionali d'Italia, battendo Alexander Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Il tennista toscano, attualmente al nono posto del ranking mondiale, ha dimostrato una straordinaria grinta e abilità sul campo, regalando emozioni ai tifosi con una prestazione eccezionale.

Lorenzo Musetti ¬†√® tornato in campo agli¬†Internazionali d'Italia¬†e nella serata di¬†mercoled√¨ 14 maggio ha affrontato Alexander Zverev ¬†nei quarti di finale del¬†Masters 1000 di Roma e segnato un'impresa. Il tennista toscano, numero 9 al mondo, si qualifica per le semifinali grazie alla vittoria contro il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo e campione in carica, con il punteggio di 7-6 (1), 6-4. Per Musetti √® la prima semifinale al Foro Italico, la terza in un Masters 1000 in questa stagione dopo quelle di Montecarlo e Madrid sempre sulla terra. Venerd√¨ Musetti affronter√† ora Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo, contro cui ha perso in finale a Montecarlo 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Musetti batte Zverev e vola in semifinale

