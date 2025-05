Musetti batte Zverev e vola in semifinale agli Internazionali

Lorenzo Musetti conquista la semifinale agli Internazionali d'Italia, battendo il tedesco Alexander Zverev con un punteggio di 7-6, 6-4. Il 24enne tennista toscano è pronto a sfidare Carlos Alcaraz, puntando alla finale del prestigioso torneo del Foro Italico. Un traguardo storico, essendo il primo italiano a raggiungere la semifinale a Roma dopo quattro anni.

AGI - Lorenzo Musetti è in semifinale agli Internazionali d'Italia: il 24enne tennista toscano ha superato il tedesco Alexander Zverev 7-6, 6-4 e ora se la vedrà con Carlos Alcaraz per approdare alla finale del Foro Italico. Musetti è il primo italiano a centrare la semifinale a Roma quattro anni dopo Lorenzo Sonego. "Fino alla fine" ha scritto sulla telecamera, sintetizzando la tenacia con cui è stato in campo due ore e 15 minuti. Mentre Jannik Sinner si stava godendo (non troppo in verità vista la vittoria del Bologna ) la finale di Coppa Italia del suo Milan, sul Centrale è andato in scena un match appassionante tra il n.2 e il n.9 del mondo. Partita ad alto tasso di bordate da fondo campo e di servizi a 220 km all'ora del tedesco, colpi profondi e variazioni di ritmo dell'azzurro, con palle corte e discese a rete sempre più riuscite. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Musetti batte Zverev e vola in semifinale agli Internazionali

Se ne parla anche su altri siti

Musetti da applausi: batte Zverev e vola in semifinale agli Internazionali d’Italia

Da tg.la7.it: Lorenzo Musetti conquista un posto nella semifinale degli Internazionali d’Italia superando nei quarti il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 7-6, 6-4. Il tennista toscano affronterà ora lo ...

Musetti batte Zverev 7-6, 6-4 e vola in semifinale

Riporta msn.com: Musetti-Zverev, il secondo set è del toscano 6-4 e vola in semifinale Il tedesco serve per primo e conserva il turno di battuta. Nel secondo game Musetti fatica ma mantiene il servizio ai vantaggi, ed ...

Meraviglia Musetti, batte Zverev e vola in semifinale agli Internazionali

Lo riporta msn.com: Il tennista azzurro ha superato il tedesco in due set nei quarti del Masters 1000 di Roma ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Parigi 2024 - oggi Musetti ai quarti contro Zverev: orario e come vederlo in tv

Il match si svolgerà intorno alle 13 E' possibile seguire le Olimpiadi di Parigi 2024 in chiaro in diretta tv sui canali Rai e in streaming su Rai Play.