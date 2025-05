Musei in musica | il 18 maggio musica e arte si fondono al Novecento

Il 18 maggio, la magia della musica si unisce all'arte al Novecento. Firenze ospita "The Magic Music Planet", l'evento conclusivo di Musei in Musica, un'iniziativa della Fondazione Muse in collaborazione con la Filarmonica La Filharmonie. Un viaggio coinvolgente nel Novecento, che promette esperienze uniche e suggestive per tutti gli appassionati di cultura.

Firenze, 14 maggio 2025 – Si intitola The Magic Music Planet, viaggio nel Novecento, l’ultimo appuntamento della primavera con Musei in Musica, il progetto, sviluppato da Fondazione Muse in collaborazione con l’orchestra filarmonica La Filharmonie che ha l’obiettivo di proporre una serie di esperienze multidisciplinari del patrimonio civico, nell’intreccio fra arti visive e linguaggi musicali. Domenica 18 maggio, alle 15 e alle 16:30, al Museo Novecento, sarà infatti possibile fare un viaggio fra i capolavori delle collezioni civiche – la raccolta di Alberto Della Ragione e il lascito Ottone Rosai – intrecciato a musiche e sonorità del Novecento. Compositori e artisti molto diversi tra loro - da una parte Renato Guttuso, Luciano Fontana, Giorgio Morandi, Mario Mafai, dall’altra Luciano Berio, Philip Glass, Armando Ghidoni e Aldemaro Romero - che hanno segnato momenti importanti nelle arti visive e performative del Novecento. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musei in musica: il 18 maggio musica e arte si fondono al Novecento

