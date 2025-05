Muore dopo un intervento per dimagrire in una clinica medico rischia di finire a processo

Un tragico incidente ha scosso una clinica romana, dove una paziente è deceduta dopo un intervento di chirurgia per dimagrire. Il medico 68enne che ha effettuato l'intervento ora rischia di essere accusato di omicidio colposo, poiché, nonostante le complicazioni, ha deciso di dimetterla. Un caso che solleva interrogativi sulla responsabilità in ambito sanitario.

Rischia di finire a processo per omicidio colposo in ambito sanitario un medico 68enne che ha sottoposto una paziente ad un intervento per dimagrire in una clinica romana. Nonostante le complicazioni insorte l'ha dimessa ed è morta in ospedale. 🔗Leggi su Fanpage.it

