Muore a 20 anni per una leucemia fulminante a San Rufo la famiglia raccoglie oltre 1500 euro per l' Ail

Angelo Errico, un giovane di San Rufo, è tragicamente scomparso a soli 20 anni a causa di una leucemia fulminante. In suo ricordo, la famiglia ha avviato una raccolta fondi, raccogliendo oltre 1500 euro per l'AIL, chiedendo alla comunità di donare per la ricerca contro questa malattia invece di portare fiori. Un gesto d’amore che onora la sua memoria.

Una raccolta fondi per la ricerca contro la leucemia in ricordo di Angelo Errico il giovane di San Rufo venuto a mancare da poco a soli 20 anni a causa di una leucemia fulminante. La beneficenza La famiglia di Angelo Errico ha chiesto alla cittadinanza non fiori ma beneficenza in favore. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Muore a 20 anni per una leucemia fulminante a San Rufo, la famiglia raccoglie oltre 1500 euro per l'Ail

Approfondimenti da altre fonti

San Rufo, muore a 20 anni per una leucemia fulminante: la famiglia non chiede fiori ma fondi per l'Ail

Come scrive msn.com: Una raccolta fondi per la ricerca contro la leucemia. Angelo Errico ha lasciato il segno nella vita, la sua giovane vita spezzata a 20 anni da una ...

Padova. Ragazza muore a 18 anni per leucemia. Genitori rifiutarono il ricorso alla chemioterapia

Si legge su quotidianosanita.it: 31 AGO - Eleonora è morta di leucemia a 18 anni. La ragazza, figlia di Lino Bottaro, fotografo e giornalista padovano, aveva rifiutato le cure tradizionali e seguiva un metodo di cure alternative ...

Qualiano, muore a 45 anni dopo visite in quattro ospedali: «Probabile leucemia non diagnosticata»

Da msn.com: Potrebbe essere stata una leucemia, «incomprensibilmente non diagnosticata», a provocare la morte di Vincenzo Russo, 45enne di Qualiano deceduto lo scorso 13 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il piccolo Gabriele Del Moro sconfitto dal male a soli 14 anni

Gabriele Del Moro, che da mesi combatteva una terribile malattia, ieri 31 ottobre, all'ospedale Meyer di Firenze, non ce l'ha fatta.