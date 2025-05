Muore 3 giorni dopo le dimissioni dall’ospedale la Procura di Genova apre un’inchiesta

Tragedia a Sestri Levante: un operaio di 54 anni è deceduto tre giorni dopo le dimissioni dall'ospedale. I coinquilini lo hanno trovato in arresto cardiaco nella sua abitazione. La procura di Genova ha aperto un'inchiesta, dopo che l’uomo era stato al pronto soccorso per forti dolori addominali.

Un operaio di 54 anni è stato trovato in arresto cardiaco in casa a Sestri dai coinquilini. Lunedì era andato al pronto soccorso con forti dolori all’addome 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Muore 3 giorni dopo le dimissioni dall’ospedale, la Procura di Genova apre un’inchiesta

Su questo argomento da altre fonti

Muore 3 giorni dopo le dimissioni dall’ospedale, la Procura di Genova apre un’inchiesta

Come scrive ilsecoloxix.it: Un operaio di 54 anni è stato trovato in arresto cardiaco in casa a Sestri dai coinquilini. Lunedì era andato al pronto soccorso con forti dolori all’addome ...

Va all’ospedale con dolori addominali e viene dimesso, muore in casa due giorni dopo

Scrive msn.com: La Procura di Genova indaga sulla morte di un operaio di 54 anni: al vaglio eventuali legami fra il malore fatale e la precedente visita al “Micone” ...

Vicenza, schianto in moto lungo una strada in discesa: giovane muore dopo 3 giorni in rianimazione

Si legge su corrieredelveneto.corriere.it: Simone Mazzocchin aveva 27 anni ed era residente a Cartigliano: le sue condizioni già gravi sono precipitate nella notte tra lunedì e martedì ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Marche : Marica Ciavattini muore in 5 giorni per un batterio killer

I primi sintomi erano stati avvertiti domenica scorsa ad Osimo, nelle Marche. Sconvolta, febbre alta, Marica Ciavattini temeva fosse il Covid ma dai test era emersa un'infezione batterica, che sembrava gestibile senza troppi problemi.