Jannik Sinner si prepara ad affrontare i quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2025, dopo aver dominato le sue prime tre partite al Foro Italico. Con una giornata di riposo alle spalle, il numero uno al mondo si cimenterà contro Munar o Ruud, analizzando i precedenti e cercando di mantenere la sua striscia vincente.

Giornata di riposo a Roma per Jannik Sinner, che tornerà in campo giovedì 15 maggio per affrontare i quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025. Il numero uno al mondo ha vinto le prime tre partite del torneo al Foro Italico senza concedere neanche un set, sconfiggendo nell’ordine l’argentino Mariano Navone, l’olandese Jesper de Jong e soprattutto la testa di serie n.17 Francisco Cerundolo. L’azzurro non conosce ancora il nome del suo prossimo avversario, che uscirà dal confronto tra il norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Jaume Munar. L’ultimo ottavo di finale del tabellone di singolare maschile è stato infatti rimandato (si sarebbe dovuto disputare ieri sera in chiusura di programma sul Centrale) e si terrà oggi pomeriggio dalle 14.00 come primo incontro sulla Grand Stand Arena. Sinner ha precedenti favorevoli con entrambi, anche se ovviamente uno dei due rappresenta un ostacolo sulla carta molto impegnativo per stato di forma e livello generale sulla terra battuta. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Munar o Ruud per Sinner a Roma? Cosa dicono i precedenti

Quando gioca Sinner ai quarti agli Internazionali di Roma, data e orario del prossimo incontro

Secondo fanpage.it: La prossima partita di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2025 sarà contro uno tra Munar e Ruud. Tutte le informazioni su data e orario del match a Roma. Jannik Sinner ha battuto anche Francis ...

Si legge su oasport.it: Giornata di riposo a Roma per Jannik Sinner, che tornerà in campo giovedì 15 maggio per affrontare i quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2025.

Gli internazionali di roma: musetti sfida zverev in serata, da seguire munar-ruud per il percorso di sinner

Da gaeta.it: Gli Internazionali di tennis a Roma vedono sfide decisive con Lorenzo Musetti contro Alexander Zverev, Jannik Sinner in attesa dell’avversario tra Munar e Ruud, e semifinali femminili con Jasmine Paol ...

Sinner riprende gli allenamenti a Montecarlo in vista degli Internazionali di Roma

Dopo l'accordo con la WADA che ha stabilito una sospensione di tre mesi per il caso Clostebol, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo.