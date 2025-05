Multato in 4 minuti mentre andavo a stampare il biglietto per il parcheggio sanzione immeritata la denuncia di un commerciante

Un commerciante racconta un episodio sgradevole: martedì 13 maggio, mentre cercava parcheggio per recarsi al suo negozio di ottica, è stato multato in appena quattro minuti. La sanzione, considerata immeritata, ha suscitato indignazione e ha messo in luce le difficoltà quotidiane di chi lavora nelle attività commerciali. Il suo racconto evidenzia un problema non raro.

«Vi vorrei portare a conoscenza di un episodio a dir poco spiacevole. nella mattinata di martedì 13 maggio, verso le ore 9.43 dopo vari giri trovo parcheggio in via Parini nei pressi del mio negozio di ottica (Angelone Centro) situato in via Nicola Fabrizi 254». A segnalare quanto accaduto è un. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - "Multato in 4 minuti mentre andavo a stampare il biglietto per il parcheggio, sanzione immeritata", la denuncia di un commerciante

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli, voragine in parcheggio Ospedale del Mare : Le immagini

Una voragine larga circa 50 metri, nella quale sono finite auto parcheggiate, si è aperta a seguito di un'esplosione avvenuta nel parcheggio dell' Ospedale del Mare di Ponticelli, a Napoli.