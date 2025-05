Mualla rapisce Oylum per video incriminante tra caos familiare e panico per il piccolo Can

In un clima di caos familiare e crescente panico, Mualla compie un gesto estremo: rapisce Oylum dopo aver scoperto un video incriminante. Le anticipazioni dell’episodio di Tradimento, in onda il 15 maggio 2025 su Canale 5, promettono una trama avvincente ricca di tensione e intrighi, mentre il piccolo can si fa testimone del dramma.

Le anticipazioni relative all'episodio di Tradimento in onda il 15 maggio 2025 su Canale 5 ci offrono uno spaccato di tensione e intrighi. In questo episodio, Mualla prende una decisione drastica ordinando il rapimento di Oylum dopo aver visionato un video incriminante, mentre la giovane si trova coinvolta in una cerimonia familiare a Diyarbakir.

Tradimento Anticipazioni 15 maggio 2025: Mualla fa rapire Oylum!

Si legge su msn.com: Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 15 maggio 2025, alle 14:10, Oylum, incoraggiata da Kahraman e da Nazan, accetta di pa ...

Tradimento, anticipazioni 15 maggio; Mualla ordina il rapimento di Oylum

Secondo msn.com: Ancora guai per Oylum, sotto le grinfie della terribile suocera. Ecco cosa succederà nell'episodio di Tradimento in onda domani, giovedì 15 maggio, su Canale 5.

Tradimento, trame 15 maggio: Mualla guarda il video di Oylum con il sicario di Behram

Scrive it.blastingnews.com: Celal approfitta dell'assenza di Kahraman per dire a Mualla che Oylum ha pagato il sicario, lei la fa rapire immediatamente ...

Tradimento Anticipazioni 5 maggio 2025: Oylum cacciata da Mualla, ma Kahraman le permette di riabbracciare Can

Nell’episodio 26 di Tradimento, in onda il 5 maggio 2025, Mualla caccia Oylum di casa dopo aver visto un video della violenta lite tra Kahraman e Tolga, avvenuta durante una cena con Oylum, Nazan e il piccolo Can.