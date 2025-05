MPM | l’espansione i premi e le nuove sfide per il 2025

Nel 2024, MPM ha vissuto un anno di straordinaria espansione, segnando una crescita del 13% e consolidando la sua leadership nel settore delle soluzioni impermeabilizzanti liquide e delle pavimentazioni in resina. Con nuovi premi e sfide all'orizzonte, l'azienda milanese si prepara a affrontare un 2025 ricco di opportunità e innovazioni.

OPERA – Per MPM il 2024 è stato un anno di grande espansione e trasformazione. Con una crescita del 13%, l'azienda milanese ha consolidato la sua posizione come leader nel settore civile e industriale delle soluzioni impermeabilizzanti liquide e delle pavimentazioni in resina. Uno dei successi più significativi dell'anno appena trascorso riguarda l'importante incremento di volumi per gli impermeabilizzanti liquidi, che hanno superato le pavimentazioni in resina, diventando il primo asset aziendale. Parallelamente, MPM ha registrato un'espansione significativa nel settore della distribuzione, sia in Italia, grazie alla rete di rivenditori B2B, sia all'estero, con un forte sviluppo della rete internazionale. Questo gli ha permesso di consolidare la sua presenza nei mercati chiave e di ampliare capillarmente l'offerta del Made in Italy nel mondo.

