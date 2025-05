Mozione della Sapienza su Gaza | Sdegno per l’escalation militare e orrore per la crisi umanitaria

La Sapienza esprime un chiaro sdegno per l’escalation militare israeliana a Gaza e un profondo orrore per la crisi umanitaria in Palestina. In una mozione approvata all'unanimità il 13 maggio dal Senato accademico, l'Università si fa portavoce di un appello alla pace e al rispetto dei diritti umani, sottolineando l'urgenza di interventi umanitari.

"Sdegno per l'escalation militare israeliana a Gaza" e "orrore per la crisi umanitaria alla quale si sta assistendo in Palestina". Sono le frasi con cui, in una mozione approvata all'unanimità nella seduta del 13 maggio dal Senato accademico, la Sapienza ribadisce, con maggiore fermezza, la.

