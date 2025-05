Moto contro auto sulla Statale 45 a Niviano 73enne all' ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la Statale 45 il 14 maggio, all'altezza del bivio per Caratta tra Niviano e Settima. Un 73enne motociclista è stato trasportato in ospedale dopo un violento scontro con un'auto. Le cause dell'incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte della polizia locale della Valnure Valchero.

Incidente stradale lungo la Statale 45 nel pomeriggio del 14 maggio all'altezza del bivio per Caratta tra Niviano e Settima. Qui, per cause al vaglio della polizia locale della Valnure Valchero, si sono scontrate un'auto e una moto. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista e l’auto. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Moto contro auto sulla Statale 45 a Niviano, 73enne all'ospedale

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Auto contro moto a Clusone, in ospedale un 35enne

ecodibergamo.it scrive: Ad avere la peggio il motociclista, un 35enne, che è finito a terra dopo l’urto. Subito è stato richiesto l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte due ambulanze, l’auto medica e l ’elisoccorso ...

Moto contro auto sulla Statale 45 a Niviano, 73enne all'ospedale

Scrive ilpiacenza.it: All'altezza del bivio per Caratta tra Niviano e Settima. Strada chiusa per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso di Parma ...

Moto contro auto a Comunanza, grave un centauro. Il giovane è stato elitrasportato ad Ancona

Da msn.com: COMUNANZA Grave incidente verso le 11.30 di ieri, in via Trieste, nel tratto urbano della strada che collega la statale 433 Valdaso con il centro ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

APRILIA RS660 E' LA MOTO UFFICIALE DI MILAN GAMES WEEK-X

Milan Games Week, per la sua decima, storica edizione, ha deciso di porsi una sfida grandiosa: creare il primo evento all digital in Italia dedicato ai videogiochi, all?esport e alla cultura geek in diretta su Twitch.