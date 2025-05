Moto contro auto sulla Statale 45 a Niviano 73enne all' ospedale

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio del 14 maggio lungo la Statale 45, nei pressi del bivio per Caratta, tra Niviano e Settima. Un 73enne motociclista è stato trasportato in ospedale dopo uno scontro con un'auto. La polizia locale della Valnure Valchero sta indagando sulle cause dell'incidente.

