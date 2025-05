Mostra S S Lazio ‘E penso a te’ per i centoventicinque anni

La solidarietà e la passione biancoceleste si uniscono per celebrare i 125 anni della S.S. Lazio. La Sala della Protomoteca accoglie "E penso a te", un evento emozionante e gratuito che omaggia la storica polisportiva. Un momento unico che segna il legame tra la Lazio e la città, coinvolgendo tutti i suoi tifosi.

(Adnkronos) – La Sala della Protomoteca ospita la Lazio, che torna al Campidoglio per ‘E penso a te’, l’emozionante manifestazione itinerante a ingresso gratuito che ricorda i 125 anni della Polisportiva. Un appuntamento straordinario con cui, per la prima volta, il Campidoglio ospita un evento della squadra biancoceleste per due giorni: tifosi, romani e turisti possono rivivere la storia della società sportiva, ammirando sullo sfondo alcuni dei luoghi simbolo della città, come il Foro Romano e la magnifica piazza creata da Michelangelo. In mostra cimeli autentici e foto inedite -come la maglietta del 1935 e il pallone di Piola, la bicicletta di Fausto Coppi, il costume di Ghira olimpionico nella pallanuoto, la casacca del grande giocatore di baseball Glorioso e molti altri campioni olimpici, mondiali, europei e italiani- che raccontano la storia della polisportiva più grande d’Europa (conta attualmente oltre 80 sezioni dedicate all’insegnamento delle discipline sportive) e danno vita a un vero e proprio museo per tutti gli appassionati di sport. 🔗Leggi su Seriea24.it